Mazzarri riparte da ex di turno contro Samp

Il campionato del Cagliari ricomincia dalla Sampdoria. Lo ha detto l'allenatore, Walter, a meno di ventiquattro ore dalla sfida delle 12.30 con i blucerchiati, sua ex squadra, alla Unipol Domus: "Per me - ha esordito - si comincia ora: deve essere la partita della vita. Dopo la ...Queste le parole in conferenza stampa del tecnico Walter: Sull'aspetto mentale e atletico ... Abbiamo preso un punto e da lì si. Pensiamo alla Sampdoria e a quello che bisogna fare per ...Il campionato del Cagliari ricomincia dalla Sampdoria. Lo ha detto l'allenatore, Walter Mazzarri, a meno di ventiquattro ore dalla sfida delle 12. (ANSA) ...Prende la parola Walter Mazzarri alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Cagliari, riportate da centotrentuno.com: “Parto dal presupposto che la rosa in ...