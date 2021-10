Manfredi a Roma per Gualtieri, danni all’auto e pc rubato (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Brutta sorpresa ieri a Roma per il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sul palco con Roberto Gualtieri per il comizio conclusivo della campagna elettorale in piazza del Popolo. Alla fine della manifestazione, tornando con i suoi collaboratori all’auto parcheggiata in strada, il sindaco ha trovato un finestrino infranto: dalla vettura erano stati asportati alcuni oggetti personali, in particolare un pc portatile e degli zainetti. L’episodio, riferito oggi l’edizione napoletana di Repubblica, è stato denunciato in Questura nella capitale prima del rientro nel capoluogo campano. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Brutta sorpresa ieri aper il neo sindaco di Napoli Gaetano, sul palco con Robertoper il comizio conclusivo della campagna elettorale in piazza del Popolo. Alla fine della manifestazione, tornando con i suoi collaboratoriparcheggiata in strada, il sindaco ha trovato un finestrino infranto: dalla vettura erano stati asportati alcuni oggetti personali, in particolare un pc portatile e degli zainetti. L’episodio, riferito oggi l’edizione napoletana di Repubblica, è stato denunciato in Questura nella capitale prima del rientro nel capoluogo campano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

