La manifestazione dei sindacati a Roma contro i fascismi

AGI - Sindacale, libera, lontana dalle sirene dei partiti e della politica, unita sotto lo slogan "Mai più fascismi". Si presenta così la manifestazione indetta in piazza San Giovanni a Roma da Cgil, Cisl e Uil a una settimana dall'assalto alla sede nazionale del sindacato di Corso d'Italia. Si è trattato di "un attacco a tutto il sindacato confederale italiano, al mondo del lavoro e alla nostra democrazia". Per questo "chiediamo che le organizzazioni neofasciste e neonaziste siano messe nelle condizioni di non nuocere sciogliendole per legge", dichiarano i segretari generali delle tre Confederazioni sindacali richiamando "tutti i cittadini e le forze sane e democratiche del Paese a mobilitarsi e a unirsi in piazza". Da nord a sud, dai giornalisti agli artigiani e ai partiti di diversi schieramenti politici il richiamo è stato forte ...

