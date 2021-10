Il Milan non molla mai e vola in testa alla serie A (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Milan supera in rimonta il Verona per 3-2 a San Siro e si porta momentaneamente in testa al campionato scavalcando il Napoli impegnato domani contro il Torino. Nella gara valida per l’ottava giornata di serie A i rossoneri vanno sotto di due reti per le reti di Caprari al 7? e Barak al 24? su rigore ma nella ripresa accorciano con Giroud al 59?, pareggiano con Kessie al 76? e poi firmano la rete del definitivo vantaggio grazie ad una autorete di Gynter al 78?. Leggi su footdata (Di sabato 16 ottobre 2021) Ilsupera in rimonta il Verona per 3-2 a San Siro e si porta momentaneamente inal campionato scavalcando il Napoli impegnato domani contro il Torino. Nella gara valida per l’ottava giornata diA i rossoneri vanno sotto di due reti per le reti di Caprari al 7? e Barak al 24? su rigore ma nella ripresa accorciano con Giroud al 59?, pareggiano con Kessie al 76? e poi firmano la rete del definitivo vantaggio grazie ad una autorete di Gynter al 78?.

