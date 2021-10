Green pass, denuncia dei sindacati dell’Arma: “Carabinieri cacciati dagli alloggi in caserma e costretti a dormire dai parenti o in macchina” (Di sabato 16 ottobre 2021) Per alcuni si tratta di casi isolati, ma i sindacati parlano di diversi episodi nel giro di poche ore. Ha dimensioni ancora incerte il fenomeno che promette di scatenare ulteriori polemiche attorno all’obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro scattato il 15 ottobre: quello dei Carabinieri costretti a lasciare le caserme perchè non vaccinati. Una tendenza che ha già messo in allarme le sigle di rappresentanza dei militari, tanto da portarle a promettere “battaglia” per difendere i colleghi. Per Massimiliano Zetti, segretario del Nuovo sindacato Carabinieri (Nsc) nonchè maresciallo in servizio a Firenze, tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte di giovedì 14 ottobre a Mestre, dove “due Carabinieri sono stati fatti uscire dalla camera perché privi di certificazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Per alcuni si tratta di casi isolati, ma iparlano di diversi episodi nel giro di poche ore. Ha dimensioni ancora incerte il fenomeno che promette di scatenare ulteriori polemiche attorno all’obbligo disui luoghi di lavoro scattato il 15 ottobre: quello deia lasciare le caserme perchè non vaccinati. Una tendenza che ha già messo in allarme le sigle di rappresentanza dei militari, tanto da portarle a promettere “battaglia” per difendere i colleghi. Per Massimiliano Zetti, segretario del Nuovo sindacato(Nsc) nonchè maresciallo in servizio a Firenze, tutto è iniziato poco dopo la mezzanotte di giovedì 14 ottobre a Mestre, dove “duesono stati fatti uscire dalla camera perché privi di certificazione ...

