Frontale tra un’auto e un bus su via Ostiense | muore 28enne

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roma – Un incidente mortale è avvenuto questa mattina all’alba in via, all’altezza del civico 1693. A perdere la vita un uomo di 28 anni alla guida di una Nissan Qashqai, che si è scontrata frontalmente con un bus Atac della linea 017 fuori servizio. Il conducente del bus, un uomo di 50 anni, è stato trasportato in codice rosso al San Camillo di Roma. Sul luogo sono intervenute le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, la squadra 13/A dei Vigili del Fuoco e il 118. Viaè stata chiusa al traffico in entrambi i lati. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X MunicipioClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Ostia X Municipio