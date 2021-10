Effetto Green Pass al lavoro: ieri 10mila prime dosi in più (Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue “positivamente” la campagna vaccinale: sono già 69 mila circa le prime somministrazioni di ieri, data di entrata in vigore dell’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro. Si tratta di oltre diecimila somministrazioni in più rispetto al venerdì precedente. Lo rileva la struttura commissariale del generale Figliuolo. “L’ Italia ha mille risorse, umane, tecniche e professionali, che insieme portano al successo. La campagna vaccinale in corso è un esempio di questo successo. Oggi abbiamo superato 87.3 milioni di somministrazioni e l?85% di cittadini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Questi dati ci collocano al sesto posto tra i paesi che hanno più di 20 milioni di abitanti. La salute dei cittadini deve sempre essere al centro dell’attenzione”, ha aggiunto il generale. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue “positivamente” la campagna vaccinale: sono già 69 mila circa lesomministrazioni di, data di entrata in vigore dell’obbligo delnei luoghi di. Si tratta di oltre diecimila somministrazioni in più rispetto al venerdì precedente. Lo rileva la struttura commissariale del generale Figliuolo. “L’ Italia ha mille risorse, umane, tecniche e professionali, che insieme portano al successo. La campagna vaccinale in corso è un esempio di questo successo. Oggi abbiamo superato 87.3 milioni di somministrazioni e l?85% di cittadini hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Questi dati ci collocano al sesto posto tra i paesi che hanno più di 20 milioni di abitanti. La salute dei cittadini deve sempre essere al centro dell’attenzione”, ha aggiunto il generale.

