Covid: in Campania 340 nuovi positivi e una vittima (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 340 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 23.124 test eseguiti. Il tasso di incidenza è sostanzialmente stabile all'1,47%, contro l'1,23 di ieri. Il bollettino odierno dell'Unità di crisi segnala una vittima nelle ultime 48 ore. I posti letto occupati in terapia intensiva scendono a 15 (-1), quelli in degenza a 173 (-16). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

