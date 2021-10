"Chiediamo asilo alla Svezia". Gli ex M5s no green pass barricati in regione? Una barzelletta: quando finiscono i panini... (Di sabato 16 ottobre 2021) La battaglia degli ex grillini Davide Barillari e Sara Cunial contro il green pass si è conclusa in maniera ingloriosa. I due avevano deciso di occupare a oltranza la sede della regione Lazio, barricandosi nell'ufficio di lui la sera del 14 ottobre, poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del certificato verde sul posto di lavoro. Nella notte, poi, avevano deciso di pubblicare un video per spiegare le ragioni del loro gesto, seguito da un altro video il mattino seguente. "Rimaniamo dentro. Lo facciamo per solidarietà con tutti quelli che non sono riusciti a entrare al lavoro. Rimaniamo a oltranza, finché la polizia non ci caccia", aveva detto convinto Barillari. Poi il colpo di scena. L'ex pentastellato ha spiegato che nel frattempo sono insorte delle complicanze: "A proposito di viveri, confesso che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) La battaglia degli ex grillini Davide Barillari e Sara Cunial contro ilsi è conclusa in maniera ingloriosa. I due avevano deciso di occupare a oltranza la sede dellaLazio, barricandosi nell'ufficio di lui la sera del 14 ottobre, poco prima dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà del certificato verde sul posto di lavoro. Nella notte, poi, avevano deciso di pubblicare un video per spiegare le ragioni del loro gesto, seguito da un altro video il mattino seguente. "Rimaniamo dentro. Lo facciamo per solidarietà con tutti quelli che non sono riusciti a entrare al lavoro. Rimaniamo a oltranza, finché la polizia non ci caccia", aveva detto convinto Barillari. Poi il colpo di scena. L'ex pentastellato ha spiegato che nel frattempo sono insorte delle complicanze: "A proposito di viveri, confesso che ...

Corriere : Cunial e Barillari non sono più barricati in Regione: «Chiediamo asilo politico alla Sv... - HuffPostItalia : OccupyRegioneLazio. Sfrattati Barillari e Cunial: 'Ora chiediamo asilo al consolato svedese' - LuisaRagni : RT @Corriere: Cunial e Barillari non sono più barricati in Regione: «Chiediamo asilo politico alla Sv... - Gianmarcelli : RT @HuffPostItalia: OccupyRegioneLazio. Sfrattati Barillari e Cunial: 'Ora chiediamo asilo al consolato svedese' - BuonAndrew : RT @FPanunzi: La Svezia ha una grande tradizione umanitaria. Speriamo accettino. - I no green pass Cunial e Barillari non sono più barricat… -