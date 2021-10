Bologna | Soriano esalta Mihajlovic | «Mi ha cambiato la carriera»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 16 ottobre 2021) Roberto, centrocampista del, ha parlato dell’importanza di Sinisa: le sue dichiarazioni Roberto, centrocampista del, ha parlato dell’importanza di Sinisanella sua. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «mi hala, alla Samp non giocavo con continuità invece lui mi ha dato fiducia. Mi ha aiutato molto. Alla prima partitella feci veramente bene e lui mi disse: “Se giochi libero come oggi per me sarai titolare”. Fu una frase importante detta da un allenatore di quella caratura. Sansone? E’ un fratello». L'articolo proviene da Calcio News 24.