Vergognoso attacco no green pass a Liliana Segre | ' Dovrebbe sparire'

Advertising

Ettore_Rosato : Alle10 con @TeresaBellanova In rappresentanza di @ItaliaViva saremo al presidio organizzato dalla #CGIL a #Roma a t… - tommasosauro : RT @globalistIT: Siamo allibiti, scioccati e senza parole. Vergogna, vergogna, vergogna. IL VIDEO #segre #bologna #nogreenpass https://t.… - globalistIT : Siamo allibiti, scioccati e senza parole. Vergogna, vergogna, vergogna. IL VIDEO #segre #bologna #nogreenpass - TerroneDoc : Vergognoso e vile l'attacco di Cofferati alla @GiorgiaMeloni Vile anche la conduttrice che non si dissocia da accu… - Moonsha72460823 : @LUCAMARANTO L’attacco alla sindaca di Roma poi è vergognoso -

Ultime Notizie dalla rete : Vergognoso attacco

Globalist.it

Questa volta si è superato ogni limite. Le piazze in cui manifestano i no green pass si sono riempite di ignobili facinorosi e fanatici fascisti che inneggiano all'odio e alla violenza. Erano più di 7.Dopo ilalla sede nazionale della CGIL da parte di forze neofasciste lo scorso sabato, domani 16 ottobre saremo in piazza a Roma per la manifestazione chiamata dai sindacati confederali sui ...Alla manifestazione di Bologna le parole di Marco Capitani del movimento No Green Pass, Primum non nocere: "Una donna vergognosa che dovrebbe sparire".Post shock del capogruppo di Fratelli d'Italia su Facebook: "Il governo e alcune forze di maggioranza hanno usato criminali per indebolire l'opposizione, come è accaduto con il delitto Matteotti nel 1 ...