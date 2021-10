The International 10, OG crolla contro Team Spirit: i campioni in carica scendono dal trono (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il trono di The International 10 cambierà di certo padrone. La competizione esports è in corso, ma l’eliminazione di OG sancisce la resa dei campioni in carica. Straordinaria la prestazione di Team Spirit, che ha rifilato un secco 2-0 agli avversari – che hanno trionfato nelle ultime due edizioni – grazie soprattutto a Magomed “Collapse” Khalilov, autore di una prova super. Ma al di là dei singoli, l’intero roster di Team Spirit ha disputato una gara davvero superlativa, giocando come un Team di veterani. OG ha dato l’impressione di non riuscire mai a prendere il controllo. Dall’altra parte, invece, oltre a Collapse va segnalata un’altra performance stellare: quella di Alexander “TORONTOTOKYO” Khertek, anche lui ... Leggi su esports247 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildi The10 cambierà di certo padrone. La competizione esports è in corso, ma l’eliminazione di OG sancisce la resa deiin. Straordinaria la prestazione di, che ha rifilato un secco 2-0 agli avversari – che hanno trionfato nelle ultime due edizioni – grazie soprattutto a Magomed “Collapse” Khalilov, autore di una prova super. Ma al di là dei singoli, l’intero roster diha disputato una gara davvero superlativa, giocando come undi veterani. OG ha dato l’impressione di non riuscire mai a prendere illlo. Dall’altra parte, invece, oltre a Collapse va segnalata un’altra performance stellare: quella di Alexander “TORONTOTOKYO” Khertek, anche lui ...

