Superbike, Toprak Razgatlioglu si conferma il migliore nella FP2 in Argentina, 5° Rea con caduta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un secondo turno di prove libere più tranquillo e meno insabbiato quello del GP d'Argentina, penultimo round del Mondiale 2021 di Superbike. Sulla pista di San Juan, archiviata la FP1 con 30? di ritardo per via delle condizioni della pista che ha sorriso al turco della Yamaha Toprak Razgatlioglu, si è alzato il sipario sulla FP2 alle ore 15.00 locali, le 20 italiane. Ebbene, il buon Razgatlioglu ha confermato le proprie velleità in sella alla YZF R1, fermando i cronometri sul tempo di 1'37.872 a precedere di 0.246 la Ducati del britannico Scott Redding e di 0.548 l'altro britannico della Kawasaki Alex Lowes. Una dimostrazione di forza del centauro turco che ha voglia di chiudere la partita per il campionato in questa sede. Da questo punto di vista, il nord-irlandese Jonathan Rea farà ...

