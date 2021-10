SMS per l’anniversario Conad di 60 anni: truffa in massima diffusione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Purtroppo in tanti, proprio in queste ore, stanno avendo a che fare con il nuovo SMS per l’anniversario Conad di 60 anni. La comunicazione, subito da identificare come truffaldina, non è nuova. Più volte ha circolato nelle chat WhatsApp singole e di gruppo e ha fatto danni in termini di cittadini raggirati. Il marchio Conad è di certo noto a tutti con le sue catene di supermercati sparsi su tutto il territorio nazionale. Proprio per questo motivo, l’ultima nota in arrivo fa breccia tra non pochi destinatari. Creduto che sia plausibile la ricorrenza dei 60 anni di anniversario per il brand, si cade nella trappola del concorso a premi indetto per premiare i clienti. Nulla è più falso in questo momento, come in altri occasioni. Non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Purtroppo in tanti, proprio in queste ore, stanno avendo a che fare con il nuovo SMS perdi 60. La comunicazione, subito da identificare comeldina, non è nuova. Più volte ha circolato nelle chat WhatsApp singole e di gruppo e ha fatto din termini di cittadini raggirati. Il marchioè di certo noto a tutti con le sue catene di supermercati sparsi su tutto il territorio nazionale. Proprio per questo motivo, l’ultima nota in arrivo fa breccia tra non pochi destinatari. Creduto che sia plausibile la ricorrenza dei 60diversario per il brand, si cade nella trappola del concorso a premi indetto per premiare i clienti. Nulla è più falso in questo momento, come in altri occasioni. Non ...

SMS per l'anniversario Conad di 60 anni: truffa in massima diffusione OptiMagazine

sul cellulare), devono squillare tutti i campanelli d'allarme: queste password sono destinate esclusivamente a voi! In caso di dubbi, contattate il vero prestatore di servizio