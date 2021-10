Scudetto ingiusto | non hanno seguito le regole! | durissimo attacco all' Inter

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Rocco Commisso, attuale presidente della Fiorentina, ha parlato durante un meeting del Financial Times negli USA, dell'attuale situazione economica dei club italiani esprimendo la sua opinione riguardo i problemi del sistema italiano. A detta sua, le regole non sarebbero uguali per tutti i club. Ecco quanto dichiarato: Rocco Commisso "Il problema è che le regole non valgono per tutti. E questo ha falsato la classifica finale dello scorso campionato di Serie A. Ogni sei mesi dobbiamo fornire dei dati sul rapporto di liquidità nel calcio italiano. Io e altri club lo abbiamo fatto. Ho sempre fatto il mio dovere, ho messo io i soldi, il club non ha debiti, quindi se c’è bisogno di capitale, porto i soldi io dagli USA. Altri club non l'fatto, e uno di questi ha vinto il campionato. Successivamente,dovuto rettificare il rapporto di ...

