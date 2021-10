Per gli scommettitori, la Juve è favorita sulla Roma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando si parla di Juventus-Roma la prima immagine che viene in mente sono le sfide degli Anni Ottanta con Boniperti, Trapattoni e Platini da un lato e Viola, Leidholm e Falcao dall’atro. L’ottava giornata di Serie A propone il big match all’Allianz Stadium. La storia, soprattutto a Torino, dice che la Juventus è nettamente avanti alla Roma come dimostrano le 81 vittorie bianconere rispetto alle 43 giallorosso: inoltre solo in nove occasioni i capitolini sono tornati indietro dalla città della Mole con il bottino pieno. Numeri che fanno pendere decisamente la bilancia dalla parte della Juventus, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che il successo dei padroni di casa si gioca a 1,90 contro il 4,00 degli ospiti mentre il pareggio è offerto a 3,40. Entrambe le formazioni praticano un gioco ... Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) Quando si parla dintus-la prima immagine che viene in mente sono le sfide degli Anni Ottanta con Boniperti, Trapattoni e Platini da un lato e Viola, Leidholm e Falcao dall’atro. L’ottava giornata di Serie A propone il big match all’Allianz Stadium. La storia, soprattutto a Torino, dice che lantus è nettamente avanti allacome dimostrano le 81 vittorie bianconere rispetto alle 43 giallorosso: inoltre solo in nove occasioni i capitolini sono tornati indietro dalla città della Mole con il bottino pieno. Numeri che fanno pendere decisamente la bilancia dalla parte dellantus, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, tanto che il successo dei padroni di casa si gioca a 1,90 contro il 4,00 degli ospiti mentre il pareggio è offerto a 3,40. Entrambe le formazioni praticano un gioco ...

