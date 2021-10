Nedved: «Juve-Roma? Gara bellissima tra due tecnici vincenti» (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sarà sicuramente una partita bellissima”. Lo ha detto il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved in vista di Juve-Roma di domenica sera parlando al Salone del Libro di Torino nel corso della presentazione di ‘La Casa della Juve’, scritto dal giornalista Guido Vaciago. “Si affrontano due squadre con tecnici vincenti”, ha aggiunto riferendosi a Mourinho e Allegri. “L’assestamento ci sta, c’è bisogno di tempo – ha aggiunto – Bisogna solo non fermarsi. Gli altri corrono, ora noi non dobbiamo fermarci”. Leggi su footdata (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sarà sicuramente una partita”. Lo ha detto il vicepresidente dellantus Pavelin vista didi domenica sera parlando al Salone del Libro di Torino nel corso della presentazione di ‘La Casa della’, scritto dal giornalista Guido Vaciago. “Si affrontano due squadre con”, ha aggiunto riferendosi a Mourinho e Allegri. “L’assestamento ci sta, c’è bisogno di tempo – ha aggiunto – Bisogna solo non fermarsi. Gli altri corrono, ora noi non dobbiamo fermarci”.

