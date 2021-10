Nasce Serially Serie TV in streaming gratis | ma con pubblicità

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel vasto panorama di servizidebutta, piattaforma dedicata interamente alleTV ancora inedite in Italia. La visione è offerta in modo gratuito con la presenza di spot pubblicitari...

Entro la fine dell'anno, l'offerta della piattaforma si amplierà ulteriormente , portando a 23 i titoli disponibili per gli utenti che si iscriveranno a. I titoli offerti dalla piattaforma ...: come funziona e perché è gratuita?dall'idea dei due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini , con una grande passione e un'importante expertise nel mondo ...Nel vasto panorama di servizi streaming debutta Serially, piattaforma dedicata interamente alle serie TV ancora inedite in Italia. La visione è offerta in modo gratuito con la presenza di spot pubblic ...Abbiamo visto i primi quattro episodi dell'attesa serie scritta da Sara Goodman e ci hanno lasciato sensazioni contrastanti.