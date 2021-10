Molestie alla nipote ancora bambina: condanna a 8 anni per lo zio catechista recidivo (Di venerdì 15 ottobre 2021) PESARO - condannato a 8 anni per aver molestato la nipote bambina. Ieri il collegio del tribunale di Pesaro ha letto la sentenza per un uomo di circa 60 anni, rinviato a giudizio con la pesantissima ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 15 ottobre 2021) PESARO -to a 8per aver molestato la. Ieri il collegio del tribunale di Pesaro ha letto la sentenza per un uomo di circa 60, rinviato a giudizio con la pesantissima ...

Advertising

992_ciao : RT @SSUUSSSY: Se fosse stato Manuel ad andare in camera di Lulù ad importunarla ed ad imporle di poterla abbracciare e toccare quando vuole… - igorbrickil5S : RT @velvetsecret80: In viaggio per #Forlì dove oggi h 18.00 presenterò a #MeetTheDocs assieme alla regista Stefania Pusateri il doc #Sogget… - dilettamaneskin : RT @Ginevra61363340: @bombsh3ll1 Io dico che se Lucrezia era un uomo con il comportamento che ha nei confronti di manu avreste già gridato… - randomboi123__ : @melinoae Uhm mi avevi chiesto delle molestie e ti ho risposto. E poi che modo di dibattere è se avete delle bias n… - Ginevra61363340 : @bombsh3ll1 Io dico che se Lucrezia era un uomo con il comportamento che ha nei confronti di manu avreste già grida… -