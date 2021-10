Milan, il retroscena su Mirante: il portiere si allenava in un altro club! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Milan, dopo aver perso Maignan per infortunio, ha deciso di attingere dalla lista degli svincolati prendendo Mirante. I calciatori senza contratto sono accompagnati sempre da una grande incognita: quella relativa alla condizione fisica. In questo caso però, il portiere campano, dovrebbe offrire garanzie dato che non ha mai interrotto i suoi allenamenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Mirante si stava allenando con il Sorrento, club di Serie D con il quale ha effettuato il suo esordio in carriera. A conferma del fatto che il classe 1983 non ha mai staccato la spina e può dire ancora la sua in una grande squadra come il Milan. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il, dopo aver perso Maignan per infortunio, ha deciso di attingere dalla lista degli svincolati prendendo. I calciatori senza contratto sono accompagnati sempre da una grande incognita: quella relativa alla condizione fisica. In questo caso però, ilcampano, dovrebbe offrire garanzie dato che non ha mai interrotto i suoi allenamenti. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antoniosi stava allenando con il Sorrento, club di Serie D con il quale ha effettuato il suo esordio in carriera. A conferma del fatto che il classe 1983 non ha mai staccato la spina e può dire ancora la sua in una grande squadra come il. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

DiMarzio : Con l'infortunio di #Maignan potrebbe avvicinarsi l'ora del debutto per il giovane #Jungdal, ragazzo del 2002 sul q… - MilanWorldForum : Maiorino e il retroscena su Pedri e il Milan Le dichiarazioni -) - sportli26181512 : MN - Infortunio Maignan: ricostruzione e retroscena di come e chi gli ha fatto male (PODCAST): Ascolta il podcast o… - Paroladeltifoso : Milan: retroscena sulla positività di Theo Hernandez - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, retroscena Kessié: “Offerti questi tre giocatori: no del Milan” -