Lo sfogo di Sarri | Non è più il mio calcio | è uno show

Le parole dell'allenatore della Lazio Maurizioalla vigilia della sfida contro l'Inter dopo la pausa per le nazionali.Maurizioapre così la conferenza stampa di vigilia di Lazio - Inter, match valevole per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Unosincero, parole dure che non possono ...ROMA (ITALPRESS) - "Questo calcio non mi appartiene più, i giocatori si stanno allenando più in nazionale che con noi. Non è più sport ma uno show che ...“Questo calcio non mi appartiene più, i giocatori si stanno allenando più in nazionale che con noi. Non è più sport ma uno show che sta spremendo soldi agli appassionati. Sono vecchio per questo tipo ...