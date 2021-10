Gli auguri di Chiara Ferragni a Fedez sono puro e semplice amore

Advertising

Piu_Europa : Stasera decolla ultimo volo Alitalia. L’ormai ex compagnia di bandiera è costata ai contribuenti 13mld di euro, a c… - Esercito : Oggi ricorre il 149° anniversario della costituzione degli #Alpini che, fedeli al motto 'per gli alpini non esiste… - robertapinotti : Risale al #15ottobre 1872, #149anni fa, la fondazione del Corpo degli #Alpini, il più antico Corpo di Fanteria da m… - ElMarkonito : Oggi ci tengo a fare gli auguri a quello che è,per me,senza alcun dubbio, l'account migliore presente qui su Twitte… - iris_versari : @crociangelini @M49liberorso anche tu sei nata il giorno stesso del tuo compleanno o possiamo farti gli auguri oggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli auguri

Leggi Anche Francesca Sofia Novello incinta: 'La bimba avrà la precedenza su tutto' 'Happy bday to me! Grazie a tutti per, sarà un anno speciale .. non sono mai stata così felice e ...Faccio pertantoalla NewCo affinché abbia un futuro radioso. Spero, altresì - ha aggiunto - , che venga risolta la situazione del personale della vecchia Alitalia che è rimasto escluso e ...Le sue parole hanno emozionato Fedez. Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram un post per fare gli auguri di buon compleanno al marito. L'imprenditrice e influencer ha rimarcato come Fedez sia ...L’influencer pubblica su Instagram una profonda dedica al rapper in occasione del suo compleanno. Intanto cominciamo facendo i nostri migliori auguri di compleanno a Fedez, nome d’arte di Federico Leo ...