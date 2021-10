Doppio no all'Inter, il Milan ora può sperare (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport, il summit è stato ancora una volta rinviato . L'Inter teme che ci sia stato un inserimento di club inglesi e proprio per questo è intenzionata ad ottenere una ... Leggi su milanlive (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport, il summit è stato ancora una volta rinviato . L'teme che ci sia stato un inserimento di club inglesi e proprio per questo è intenzionata ad ottenere una ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : La cosa che salta all’occhio in maniera impressionante è che alla settimana 40 (la scorsa) vi erano più infetti tra… - livia_manna : Quella è l'assurdità più grande: impedire il doppio senso in un vialetto all'aperto mai affollato e costringere le… - sgallione1 : 14 ottobre 1977 L’album è stato premiato con un disco d’oro e tre di platino, di cui uno doppio nel 1996. Alive II… - Valeflo11 : RT @SmartWorkersUn1: Ecco lo #smartworking all'italiana, non una organizzazione per obiettivi (come dice la legge) ma una ad orario fisso,… - frifa968 : @Andrea51799298 @AzzurraBarbuto La tecnica ha il doppio risultato: 1. costringi i non vaccinati all'esborso 2. chi… -