“Decine di morti e feriti”. Devastate attentato: la bomba è esplosa tra la gente (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un terribile attentato terroristico ha scosso la città. I numeri sono quelli di una strage e destinati a salire. Secondo le ultime fonti i morti sarebbero 62 e 68 fi feriti. L’agenzia Tolo News, cita testimoni secondo cui l’esplosione sarebbe avvenuta tra i fedeli, durante la preghiera del venerdì. Le immagini diffuse in rete mostrano molte persone apparentemente morte o gravemente ferite sul pavimento della moschea. Al momento i soccorsi sono ancora al lavoro cercando anche i dispersi. È successo in Afghanistan, a Kandahar. A confermare l’incidente il ministero degli interni del governo talebano. Nematullah Wafa, ex membro del consiglio provinciale, ha specificato come non ci siano ancora conferme immediate del numero di morti e feriti. “Siamo rattristati nell’apprendere che è avvenuta ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un terribileterroristico ha scosso la città. I numeri sono quelli di una strage e destinati a salire. Secondo le ultime fonti isarebbero 62 e 68 fi. L’agenzia Tolo News, cita testimoni secondo cui l’esplosione sarebbe avvenuta tra i fedeli, durante la preghiera del venerdì. Le immagini diffuse in rete mostrano molte persone apparentemente morte o gravemente ferite sul pavimento della moschea. Al momento i soccorsi sono ancora al lavoro cercando anche i dispersi. È successo in Afghanistan, a Kandahar. A confermare l’incidente il ministero degli interni del governo talebano. Nematullah Wafa, ex membro del consiglio provinciale, ha specificato come non ci siano ancora conferme immediate del numero di. “Siamo rattristati nell’apprendere che è avvenuta ...

