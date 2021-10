Deborah Togni ricoverata: la fidanzata di Jeremias Rodriguez si è fratturata il cranio. “Come Squid Game” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grave incidente per Deborah Togni, la compagna di Jeremias Rodriguez. L’hostess era a lavoro in aeroporto quando è svenuta e ha battuto la testa a terra, fratturandosi mento e cranio. Adesso possiamo tirare un respiro di sollievo perché è stata lei stessa a comunicare ai follower la sua diagnosi e il suo desiderio di ripartenza. Speriamo presto. Deborah Togni è una hostess e tutti noi la conosciamo perché da un po’ di tempo è legata sentimentalmente a Jeremias Rodriguez, fratello della più amata dagli italiani, Belen Rodriguez. Incidente per Deborah Togni: il suo racconto Domenica scorsa Deborah Togni si trovava a lavoro in aeroporto quando ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 15 ottobre 2021) Grave incidente per, la compagna di. L’hostess era a lavoro in aeroporto quando è svenuta e ha battuto la testa a terra, fratturandosi mento e. Adesso possiamo tirare un respiro di sollievo perché è stata lei stessa a comunicare ai follower la sua diagnosi e il suo desiderio di ripartenza. Speriamo presto.è una hostess e tutti noi la conosciamo perché da un po’ di tempo è legata sentimentalmente a, fratello della più amata dagli italiani, Belen. Incidente per: il suo racconto Domenica scorsasi trovava a lavoro in aeroporto quando ...

