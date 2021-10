C’è una terza via tra l’ottimismo di Ross e la visione apocalittica di Stiglitz (Di venerdì 15 ottobre 2021) Guido Baglioni, professore emerito all’Università di Milano e a lungo sindacalista della Cisl, affronta il tema della mobilità sociale in un libro edito dalla Franco Angeli nella collezione di sociologia intitolato Benessere e fragilità. La domanda che si pone è se “la mobilità sociale svolge un ruolo a favore dell’equità”. La risposta non è semplice, come dimostra l’ampiezza internazionale del dibattito su questo tema. Si passa dall’ottimismo di Alec Ross in vista di un nuovo “contratto sociale” alle visioni apocalittiche come quella di Joseph Stiglitz. Baglioni spiega con vari argomenti e col riferimento alle esperienze concrete che, direttamente, la mobilità sociale non ha effetti egualitari. È una conseguenza dell’economia di mercato, per sua natura competitiva e volta alla concentrazione dell’accumulazione, e quindi “aggiunge una nuova quota di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Guido Baglioni, professore emerito all’Università di Milano e a lungo sindacalista della Cisl, affronta il tema della mobilità sociale in un libro edito dalla Franco Angeli nella collezione di sociologia intitolato Benessere e fragilità. La domanda che si pone è se “la mobilità sociale svolge un ruolo a favore dell’equità”. La risposta non è semplice, come dimostra l’ampiezza internazionale del dibattito su questo tema. Si passa daldi Alecin vista di un nuovo “contratto sociale” alle visioni apocalittiche come quella di Joseph Stiglitz. Baglioni spiega con vari argomenti e col riferimento alle esperienze concrete che, direttamente, la mobilità sociale non ha effetti egualitari. È una conseguenza dell’economia di mercato, per sua natura competitiva e volta alla concentrazione dell’accumulazione, e quindi “aggiunge una nuova quota di ...

Advertising

robertosaviano : Che anniversario. Di quelli che non sai come gestire. 15 anni fa, il #13ottobre, iniziava la mia vita scortata. Ora… - matteosalvinimi : Mentre qualcuno insegue fascisti e comunisti sconfitti dalla storia, in Italia e nel mondo c’è un pericolo reale e… - marcodimaio : Chiediamo istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulla prima gestione dell’emergenza COVID. Malage… - missbla80 : @BorziCarmela Non sono d'accordo soprattutto quando dietro c'è tanto lavoro e se si deve anche pagare l'affitto del… - RubiuAntonello : RT @GHINODITACCO18: Comunque dietro qualsiasi delinquente a piede libero c’è sempre una magistratura inetta -

Ultime Notizie dalla rete : C’è una Mutui prima casa giovani: la garanzia statale per gli under 36 c’è, ma in banca poche offerte Corriere della Sera