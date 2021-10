“Avrà le lacrime agli occhi”. GF Vip, è il momento di Manuel Bortuzzo. Quando si aprirà quella porta… (Di venerdì 15 ottobre 2021) È stato uno dei concorrenti più annunciati, attesi e alla fine ‘goduti’. Il suo nome è stato accostato al Grande Fratello Vip 6 fin dalle prime battute e subito ha attratto l’attenzione e l’interesse di tanti. Poi la storia con Lulù Selassié, ormai uno sbiadito ricordo stando a sentire proprio lui. Parliamo di Manuel Bortuzzo che nelle ultime ore sta facendo preoccupare un po’ i suoi fan. Dopo aver sbattuto la porta in faccia alla principessina che continuava a chiedere le sue attenzioni, Manuel ha parlato di un problema di salute che lo sta facendo preoccupare. C’è già chi parla di possibile ritiro per il nuotatore che ha ammesso che c’è qualcosa non va. Pare che la ‘confessione’ sia stata fatta ad un amico urlando dal giardino della Casa la sera di giovedì 14 ottobre. Poi Quando Lulù ha chiesto a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 ottobre 2021) È stato uno dei concorrenti più annunciati, attesi e alla fine ‘goduti’. Il suo nome è stato accostato al Grande Fratello Vip 6 fin dalle prime battute e subito ha attratto l’attenzione e l’interesse di tanti. Poi la storia con Lulù Selassié, ormai uno sbiadito ricordo stando a sentire proprio lui. Parliamo diche nelle ultime ore sta facendo preoccupare un po’ i suoi fan. Dopo aver sbattuto la porta in faccia alla principessina che continuava a chiedere le sue attenzioni,ha parlato di un problema di salute che lo sta facendo preoccupare. C’è già chi parla di possibile ritiro per il nuotatore che ha ammesso che c’è qualcosa non va. Pare che la ‘confessione’ sia stata fatta ad un amico urlando dal giardino della Casa la sera di giovedì 14 ottobre. PoiLulù ha chiesto a ...

