A Fiumicino un palazzo pubblico intitolato a Gino Strada: approvata la mozione

Fiumicino – "È stata approvata in Consiglio comunale la mozione che impegna il sindaco e la giunta a intitolare un un edificio o uno spazio pubblico a Gino Strada, recentemente scomparso". Lo fanno sapere, in una nota, Barbara Bonanni (LEU) e Paola Magionesi (Pd), prime firmatarie della mozione sottoscritta da tutta la maggioranza. "Gino Strada era un uomo di pace, lo è sempre stato: un professionista, un medico, un chirurgo che si è speso nei teatri di guerra per aiutare le popolazioni, gli ultimi, le persone in difficoltà – spiegano le consigliere -. Circa 11 milioni sono le persone salvate da quest'uomo e dalla sua ong, Emergency. Il 13 agosto, a pochi giorni dalle sue dichiarazioni preoccupate sulla situazione in Afghanistan, ...

