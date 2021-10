Zeman attacca | ” L’Italia è il paese più dopato del mondo!”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Uno dei tecnici più amati ed odiati allo stesso tempo del calcio italiano, l’ex allenatore di Roma e Lazio torna a parlare e come al solito lo fa senza peli sulla lingua. Dopo aver parlato di questo suo ritorno al Foggia, si è soffermato sulla vicenda doping: “Io ho parlato prima di abuso di farmaci. C’era gente che prendeva 20 pillole al giorno, non penso che chi fa sport ne abbia bisogno. Poi è venuto fuori che c’era doping vero”.doping Italia“È stato tutto prescritto, come spesso accade qui, e si è chiusa la storia. In generale, le statistiche dicono cheè ilpiùdel mondo in percentuale. C’è qualcosa che non va e non si riesce a risolvere. Parlo di sport in generale, non soltanto di calcio“. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

