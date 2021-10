Victoria De Angelis: non indossa nulla sul letto, spettacolare! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Victoria De Angelis non indossa nulla sul letto e dà spettacolo sui social: la bassista dei Maneskin da impazzire. La bassista dei Maneskin da capogiro completamente senza veli (foto: Instagram).I Maneskin non sono soltanto la rock band più in voga in Italia, ma stanno spopolando anche nel resto del mondo. Dopo il trionfo a Sanremo, la band romana ha conquistato di diritto la partecipazione all’Eurovision Song Contest, stupendo ancora una volta e vincendo, così come successo sul palco dell’Ariston, riportando il trofeo in Italia dopo tantissimo tempo. Mai banali e sempre provocatori, incantano con la loro musica e lasciano tutti senza parole con i loro gesti; oltre al frontman Damiano, a spiccare nel gruppo anche la bassista Victoria De Angelis, ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021)Denonsule dà spettacolo sui social: la bassista dei Maneskin da impazzire. La bassista dei Maneskin da capogiro completamente senza veli (foto: Instagram).I Maneskin non sono soltanto la rock band più in voga in Italia, ma stanno spopolando anche nel resto del mondo. Dopo il trionfo a Sanremo, la band romana ha conquistato di diritto la partecipazione all’Eurovision Song Contest, stupendo ancora una volta e vincendo, così come successo sul palco dell’Ariston, riportando il trofeo in Italia dopo tantissimo tempo. Mai banali e sempre provocatori, incantano con la loro musica e lasciano tutti senza parole con i loro gesti; oltre al frontman Damiano, a spiccare nel gruppo anche la bassistaDe, ...

