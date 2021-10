THE GOOD DOCTOR & THE RESIDENT: SU RAI2 I NUOVI EPISODI TRA OPERAZIONI E AMORI (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivano i NUOVI EPISODI della quarta stagione di The GOOD DOCTOR, in prima visione assoluta, su RAI2 da giovedì 14 ottobre alle 21.20. Nella serie tv con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy, continuano gli sforzi del giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai colleghi e dimostrare la sua capacità di salvare vite. Nel primo EPISODIo dal titolo “Un briciolo di follia“, con Antonia Thomas, Christina Chang, Richard Shiff, Paige Spara, Glassman si rimette in gioco accettando il caso di un ragazzo affetto da spondilite anchilosante, ma il dottor Andrews non vede la cosa di buon occhio. Shaun e Morgan dovranno vedersela con il marito di una paziente in coma che non vuole in alcun modo arrendersi ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) Arrivano idella quarta stagione di The, in prima visione assoluta, suda giovedì 14 ottobre alle 21.20. Nella serie tv con Freddie Highmore nel ruolo del dottor Shaun Murphy, continuano gli sforzi del giovane chirurgo affetto da disturbi dello spettro autistico e dalla sindrome del Savant, per farsi apprezzare dai colleghi e dimostrare la sua capacità di salvare vite. Nel primoo dal titolo “Un briciolo di follia“, con Antonia Thomas, Christina Chang, Richard Shiff, Paige Spara, Glassman si rimette in gioco accettando il caso di un ragazzo affetto da spondilite anchilosante, ma il dottor Andrews non vede la cosa di buon occhio. Shaun e Morgan dovranno vedersela con il marito di una paziente in coma che non vuole in alcun modo arrendersi ...

