Tempesta d'amore, anticipazioni 14 ottobre: Christoph indaga su Erik e Ariane (Di giovedì 14 ottobre 2021) La crisi di coppia di Andrè e Leentje e il piano di Christoph per incastrare Erik e Ariane saranno il fulcro della puntata di Tempesta d'amore di oggi, giovedì 14 ottobre, come rivelano le anticipazioni. Konopka e la sua compagna stanno attraversando un durissimo momento caratterizzato da forti contrasti e incomprensioni sorti nel momento in cui André ha iniziato a fare da coach a Leentje in vista della gara di cucina «La frusta d'oro». Lo chef, infatti, ha fatto presente alla compagna che con le sue ricette non ha alcuna possibilità di vincere la competizione visto che parteciperanno anche Robert e Hildegard, due avversari forti e temibili. Leentje è rimasta molto male e tra i due è nata una pesante discussione culminata con la decisione di Andrè di partire per ...

