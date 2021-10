Strage in Norvegia, l'autore è un danese di 37 anni convertito all'Islam (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' un danese di 37 ann i l'autore della Strage avvenuta a Kongsberg , nel sud - est della Norvegia. Lo ha riferito la polizia senza rivelarne l'identità. Armato di arco e frecce , l'uomo ha preso di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 14 ottobre 2021) E' undi 37 ann i l'dellaavvenuta a Kongsberg , nel sud - est della. Lo ha riferito la polizia senza rivelarne l'identità. Armato di arco e frecce , l'uomo ha preso di ...

