Strage in Norvegia, chi è l'autore preso dalla polizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Strage in Norvegia, ieri a Kongsberg un uomo ha ucciso con arco e frecce cinque persone e ne ha ferite due Paura e rabbia ieri nella città di Kongsberg a circa 70 chilometri da Oslo quando un uomo alle 18.30 circa (ora locale) con arco e frecce ha ucciso cinque persone e ferito gravemente due (tra cui un poliziotto fuori servizio) che ora sono ricoverate in terapia intensiva. Strage in Norvegia, a KongsbergLa polizia aveva fatto sapere di aver fermato un sospetto e ha poi ufficializzato che è l'autore della Strage: si tratta di un 37enne danese chiamato sui social Rainer Winklarson ma al momento non si ha certezza che questo sia il suo vero nome perché la polizia ancora non ha diffuso le generalità. Sui social però molti mettono in ...

