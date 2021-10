Squid Game | poca spesa molta resa per Netflix

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L'ascesa delle piattaforme di streaming ha portato a una corsa al rialzo per assicurarsi i progetti più promettenti e finanziare serie TV e film in grado di competere a testa alta con il meglio del ...

... però '' , vale a dire lo show con il lancio più grande nella storia di Netflix, è costato solamente 21,4 milioni di dollari . Che sono pochissimi se confrontati con altri successi, della ...Ormai il fenomenoha inglobato quasi tutti, e anche il mondo dei videogiochi si è subito attivato per creare una serie di tributi alla serie TV del momento. Oltre alle creazioni in Fortnite , un appassionato ...Un successo senza precedenti. “Squid Game” è il lancio più visto di sempre su Netflix: il precedente record di ...Hwang Dong-hyuk ha rivelato che Squid Game è stata pensata come serie autoconclusiva che non necessita necessariamente di una seconda stagione ...