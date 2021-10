Prefetto Trieste,sciopero non autorizzato,reato partecipare (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Sostanzialmente quella di domani è una manifestazione presentata come sciopero. Non è stata convalidata dalla Commissione di Garanzia quindi è una manifestazione non autorizzata che impedisce l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Sostanzialmente quella di domani è una manifestazione presentata come. Non è stata convalidata dalla Commissione di Garanzia quindi è una manifestazione non autorizzata che impedisce l'...

Advertising

ZenatiDavide : Trieste, portuali: Blocco a oltranza. Il prefetto: Sciopero non autorizzato, partecipare è un reato: “Sostanzialme… - LennyReddy : @Lillo107 @Michelamikba1 @dottorbarbieri Il Prefetto di Trieste, Valenti, ha annunciato che sono in arrivo i rinfor… - alexproietti : RT @Radio1Rai: ?? #Trieste Prefetto: #sciopero di domani è manifestazione non autorizzata. Perseguibile in quanto interruzione di pubblico s… - RuoteF : @fra_fiorentino @intuslegens Possono sempre scegliere il reato di interruzione di pubblico servizio.… - Radio1Rai : ?? #Trieste Prefetto: #sciopero di domani è manifestazione non autorizzata. Perseguibile in quanto interruzione di p… -