Piepoli | “un progetto politico | per essere competitivo e consistente | deve superare il 15%”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il direttore di VelvetMAG ha incontrato Nicola, il decano dei sondaggisti italiani all’indomani delle elezioni dello scorso 3 e del 4 ottobre per analizzare per i nostri lettori l’ultima tornata elettorale. Il fondatore dell’Istituto di ricerca, che porta il suo nome, è noto nel panorama delle metodologie e delle tecniche di creatività applicata – in cui si è specializzato presso l’Università di Buffalo – per aver realizzato con Hubert Jaoui le prime carte creative (carte da gioco simboliche che evocano per analogia nuove associazioni di idee, anticipando i successivi studi sulla serendipity). Intervista esclusiva al Prof. NicolaPartiamo forse dal dato più importante uscito dalle urne nell’ultima tornata, quello dell’affluenza di poco superiore al 50% degli aventi diritto. Ce la può considerare come dato nel tempo? È stata molto ...