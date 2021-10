Norcia Basilica di San Benedetto | via libera alla ricostruzione post sisma

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Una profonda ferita che ha lacerato al cuore gli umbri e i cattolici: il2016 che tra l’altro ha danneggiato ladi Sandi. Dopo 5 anni si fa un passo in avanti. Arriva infatti il viaal progetto definitivo di. I costi sono sostenuti in parte da un finanziamento a valere sulla contabilità speciale di 4 milioni, in parte da un finanziamento messo a disposizione dall’Unione europea con i fondi Por Fesr 2015-2020Regione Umbria per 6 milioni e in parte attraverso un accordo di sponsorizzazione tecnica con Eni Spa per 5 milioni di euro. “I lavori – viene spiegato dagli Uffici delladell’Umbria – verranno eseguiti per lotti e, per quanto riguarda i finanziamenti legati ...