I Rolling Stones dicono addio ad un grande classico del loro repertorio (Di giovedì 14 ottobre 2021) I Rolling Stones hanno deciso di non eseguire più dal vivo una delle loro canzoni rock più popolari per via del testo, che descrive gli orrori della schiavitù. Si tratta di "Brown Sugar", la hit del 1971 che la storica band ha deciso di non suonare nel loro attuale tour. Il gruppo di Mick Jagger ha poi fatto sapere che il classico blues è stato rimosso dalla loro scaletta. La conferma è arrivata da Keith Richards in un'intervista rilasciata al LA Times. Il primo verso del brano parla di schiavi venduti e picchiati in Louisiana, con riferimenti a uno "schiavista" che frusta "le donne intorno a mezzanotte". La canzone si sofferma poi su un incontro sessuale, non consensuale, tra il violento padrone e una giovane schiava, alludendo forse anche all'uso di eroina. Nel verso successivo, la ...

