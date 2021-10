Grave lutto al Tg5: è morto il conduttore Gianluigi Gualtieri (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il giornalista è stato tra primi a entrare nella squadra del Tg5 nel 1992, se n’è andato dopo una lunga malattia Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il giornalista è stato tra primi a entrare nella squadra del Tg5 nel 1992, se n’è andato dopo una lunga malattia

Advertising

infoitcultura : Grave lutto per il concorrente di Ballando con le stelle: struggente addio - emme_line11 : “indiani”. Quindi, la sera del 12 ottobre 1992, almeno per quanto mi riguarda, starò vicino agli indiani e ricorder… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Grave lutto per Giovanni Villani: è morta la mamma - - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @NapoliToday: #Cronaca #SanFerdinando Grave lutto per il teatro San Carlo, muore il direttore del palcoscenico: 'Siamo senza parole' htt… - TonusAldo : RT @fdiviterbo: L’intera comunità di Fratelli d'Italia si stringe a Vincenzo Fini per il grave lutto che l'ha colpito. A lui ed alla sua fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Grave lutto Grave lutto al Tg5 : è morto il conduttore Gianluigi Gualtieri morto il noto giornalista Mediaset Gianluigi Gualtieri a 59 anni, scomparso nelle scorse ore dopo una lunga malattia. La terribile notizia è stata data dal direttore del Tg5 Clemente Mimum, che sul ...

Tg 5: è morto il giornalista Gianluigi Gualtieri, aveva 59 anni Grave lutto al Tg 5. Si è spento a 59 anni, dopo una lunga malattia, il giornalista Gianluigi Gualtieri. È stato uno tra i primi a far parte della squadra del Tg 5 nel 1992, quasi trent'anni fa, ...

Grave lutto al Tg5: è morto il conduttore Gianluigi Gualtieri il Giornale Grave lutto al Tg5: è morto il conduttore Gianluigi Gualtieri Il giornalista è stato tra primi a entrare nella squadra del Tg5 nel 1992, se n’è andato dopo una lunga malattia ...

Cesena, morta la moglie dello storico portiere Claudio Mantovani Un gravissimo lutto per Claudio Mantovani, storico portiere del Cesena degli anni 70. E' scomparsa a 66 anni Simonetta S ...

morto il noto giornalista Mediaset Gianluigi Gualtieri a 59 anni, scomparso nelle scorse ore dopo una lunga malattia. La terribile notizia è stata data dal direttore del Tg5 Clemente Mimum, che sul ...al Tg 5. Si è spento a 59 anni, dopo una lunga malattia, il giornalista Gianluigi Gualtieri. È stato uno tra i primi a far parte della squadra del Tg 5 nel 1992, quasi trent'anni fa, ...Il giornalista è stato tra primi a entrare nella squadra del Tg5 nel 1992, se n’è andato dopo una lunga malattia ...Un gravissimo lutto per Claudio Mantovani, storico portiere del Cesena degli anni 70. E' scomparsa a 66 anni Simonetta S ...