Giucas Casella racconta l’episodio in cui ha capito di avere dei poteri | “Urlavo | mia madre non mi sentiva”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Al Grande Fratello Vip6 sono tanti i protagonisti che si stannondo apertamente. Molti gli episodi curiosi, che i concorrenti hanno svelato al pubblico. Francesca Cipriani, a esempio, hato il momento in cui stava per rompere una costola a. I due, all’epoca, erano concorrenti dell’Isola dei Famosi. Anchestesso ha effettuato varie rivelazioni. Il mago hato un flirt con Katia Ricciarelli e una notte di passione con un uomo. Adesso,hato anche come ha scoperto dideiparanormali. La sua storia ha lasciato gli altri Vip a bocca aperta....

Nella Casa del Grande Fratello Vip ,, uno dei concorrenti più amati dagli spettatori del reality, si è spesso dilettato nel racconto di suoi fatti privati. Nelle passate ore, ha deciso di raccontare ai suoi inquilini come ...e Miriana Trevisan si sono dilettati in una seduta spiritica notturna, coinvolgendo alcuni inquilini del Grande Fratello Vip . Tra rivelazioni sull'amore, sul futuro e passaggi di ...Molti gli episodi curiosi, che i concorrenti hanno svelato al pubblico. Francesca Cipriani, a esempio, ha raccontato il momento in cui stava per rompere una costola a Giucas Casella. I due, all’epoca, ...Tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 6, se ce n’è uno ben voluto da tutti è sicuramente Giucas Casella. Per questo i ragazzi e le ragazze della Casa hanno ben pensato di architettare uno scher ...