Frasi su ebrei e nazi - fascismo: l'Agcom apre un'istruttoria su Radio Radio (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'emittente Radiofonica ha sempre avuto il cuore un po' a destra. Ma in questi anni aveva sempre cercato di garantire il plularismo. Poi, con la pandemia, gli accenti si sono sempre più spostati e ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'emittentefonica ha sempre avuto il cuore un po' a destra. Ma in questi anni aveva sempre cercato di garantire il plularismo. Poi, con la pandemia, gli accenti si sono sempre più spostati e ...

