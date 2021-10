Elodie in giro a Milano con il modello Davide Rossi: finita la storia con Marracash? (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ultimo numero del settimanale Chi ha beccato la cantante Elodie a spasso per Milano con un uomo che non è Marracash. Stando al foto-racconto del settimanale, infatti, Elodie avrebbe passato alcuni momenti del fine settimana con Davide Rossi, noto modello di Armani. Come riportato da Fanpage: I paparazzi hanno beccato Elodie e Rossi in due momenti distinti, nel pomeriggio di domenica 10 ottobre dove lui la segue per entrate in casa e porta con sé uno zaino, la stessa sera sono stati visti uscire insieme da un locale dove avevano cenato con amici, tra cui anche Mahmood. fonte: fanpage.it View this post on Instagram A post shared by ??? (@chimagazineit) Di fronte a queste foto, la domanda che ... Leggi su trashblog (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ultimo numero del settimanale Chi ha beccato la cantantea spasso percon un uomo che non è. Stando al foto-racconto del settimanale, infatti,avrebbe passato alcuni momenti del fine settimana con, notodi Armani. Come riportato da Fanpage: I paparazzi hanno beccatoin due momenti distinti, nel pomeriggio di domenica 10 ottobre dove lui la segue per entrate in casa e porta con sé uno zaino, la stessa sera sono stati visti uscire insieme da un locale dove avevano cenato con amici, tra cui anche Mahmood. fonte: fanpage.it View this post on Instagram A post shared by ??? (@chimagazineit) Di fronte a queste foto, la domanda che ...

Advertising

Veronic54434341 : @Smgii1908 Vertigine non l'ha scritta lui, a sto giro non c'entra una beata ceppa. E poi Mahmood ha scritto solo An… - ilb4ttista : RT @mariahsbubble: Elodie quando porterà la figlia di Levante in giro a fare la spesa: - Neuralgiasus : RT @mariahsbubble: Elodie quando porterà la figlia di Levante in giro a fare la spesa: - mariahsbubble : Elodie quando porterà la figlia di Levante in giro a fare la spesa: - userele97 : Giro un attimo sul sei e trovo Elodie vestita da Iena, che bella che è wow -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie giro 'È finita con Marracash', Elodie fotografata con un altro uomo Come svela Chi, tra i due, fotografati in giro per Milano e poi sotto casa di lei dove sono ... con il quale Elodie ha iniziato una storia nel 2019. In studio per la registrazione del duetto in '...

Da Chiara Ferragni a 'Wonder Woman': le star con il tiralatte normalizzano l'allattamento La modella ha avuto a settembre una bimba, Enzo Elodie , e sul divano, ha condiviso con i fan l'...le mutande contenitive e il reggiseno a cui attaccare i contenitori per il latte aveva fatto il giro ...

"È finita con Marracash", Elodie fotografata con un altro uomo Diregiovani “È finita con Marracash”, Elodie fotografata con un altro uomo La storia tra Elodie e Marracash starebbe attraversando una profonda crisi. La cantante ora è stata fotografata con un altro uomo ...

E’ finita tra le Elodie e Marracash? Accanto a lei appare Davide Rossi Le voci sulla rottura tra Elodie e Marracash girano già da un po’ ma adesso sono ancora più insistenti per le foto di lei con Davide Rossi. E’ la rivista Chi a paparazzare quella che potrebbe sembrare ...

Come svela Chi, tra i due, fotografati inper Milano e poi sotto casa di lei dove sono ... con il qualeha iniziato una storia nel 2019. In studio per la registrazione del duetto in '...La modella ha avuto a settembre una bimba, Enzo, e sul divano, ha condiviso con i fan l'...le mutande contenitive e il reggiseno a cui attaccare i contenitori per il latte aveva fatto il...La storia tra Elodie e Marracash starebbe attraversando una profonda crisi. La cantante ora è stata fotografata con un altro uomo ...Le voci sulla rottura tra Elodie e Marracash girano già da un po’ ma adesso sono ancora più insistenti per le foto di lei con Davide Rossi. E’ la rivista Chi a paparazzare quella che potrebbe sembrare ...