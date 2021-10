Wta Indian Wells 2021: Jabeur avanti, out Swiatek, Krejcikova e Svitolina (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ottavi di finale a sorpresa sul cemento statunitense del Wta Indian Wells 2021. A partire dall’eliminazione dell’ucraina Elina Svitolina sconfitta con un doppio 6-1 da Jessica Pegula in poco più di un’ora di gioco. Ai quarti di finale la statunitense, testa di serie numero 19, dovrà vedersela con Victoria Azarenka, reduce dal derby bielorusso con Aliaksandra Sasnovich che ha sorriso alla classe 1989 6-3 6-4. Niente da fare anche per Barbora Krejcikova, superata 6-1 7-5 dalla spagnola Badosa che si regala la sfida contro Angelique Kerber. La decima favorita del tabellone ha battuto Ajla Tomljanovic per 6-4 6-1. Continua il momento positivo della tunisina Ons Jabeur che concede poco e batte la qualificata russa Anna Kalinskaya con un doppio 6-2. Dovrà vedersela con Anett Kontaveit che ha ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ottavi di finale a sorpresa sul cemento statunitense del Wta. A partire dall’eliminazione dell’ucraina Elinasconfitta con un doppio 6-1 da Jessica Pegula in poco più di un’ora di gioco. Ai quarti di finale la statunitense, testa di serie numero 19, dovrà vedersela con Victoria Azarenka, reduce dal derby bielorusso con Aliaksandra Sasnovich che ha sorriso alla classe 1989 6-3 6-4. Niente da fare anche per Barbora, superata 6-1 7-5 dalla spagnola Badosa che si regala la sfida contro Angelique Kerber. La decima favorita del tabellone ha battuto Ajla Tomljanovic per 6-4 6-1. Continua il momento positivo della tunisina Onsche concede poco e batte la qualificata russa Anna Kalinskaya con un doppio 6-2. Dovrà vedersela con Anett Kontaveit che ha ...

