Terrore in città, armato di arco e frecce colpisce i passanti: morti e feriti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) morti e feriti dopo un attacco con arco e frecce nel cuore della città. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, spiegando che un uomo è stato fermato e che ”ha agito da solo”. ”Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte”. La polizia, riporta Adnkronos, non esclude un ”background terroristico”. L’attacco è avvenuto in una zona residenziale davanti ad alcuni negozi. È successo in Norvegia, nella città di Kongsberg a 80 km da Oslo. ”Una tragedia per tutti. Non ci sono parole per descriverla”, le parole del sindaco di Kongsberg, Kari Anne Sand. ”L’unità di crisi è attiva e funzionante, cerchiamo di aiutare tutte le persone coinvolte”, ha aggiunto Sand. Il sospetto, scrive l’agenzia di stampa Afp citando il canale televisivo TV2, aveva anche un coltello e/o diverse ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021)dopo un attacco connel cuore della. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, spiegando che un uomo è stato fermato e che ”ha agito da solo”. ”Diverse persone sono rimaste ferite e molte sono morte”. La polizia, riporta Adnkronos, non esclude un ”background terroristico”. L’attacco è avvenuto in una zona residenziale davanti ad alcuni negozi. È successo in Norvegia, nelladi Kongsberg a 80 km da Oslo. ”Una tragedia per tutti. Non ci sono parole per descriverla”, le parole del sindaco di Kongsberg, Kari Anne Sand. ”L’unità di crisi è attiva e funzionante, cerchiamo di aiutare tutte le persone coinvolte”, ha aggiunto Sand. Il sospetto, scrive l’agenzia di stampa Afp citando il canale televisivo TV2, aveva anche un coltello e/o diverse ...

Ultime Notizie dalla rete : Terrore città Fa strage con arco e frecce : terrore in Norvegia Armato di arco e frecce . Così si è presentato il killer che ha fatto una strage in Norvegia. Al Sud del Paese, nella città di Kongsberg , a circa 80 chilometri dalla capitale Oslo, un uomo armato ha iniziato a scagliare frecce sui passanti. Il sospettato dell'attacco è stato arrestato. Il capo della polizia locale, ...

Terrore nella città norvegese di Kongsberg: uomo uccide diverse persone con arco e frecce – FOTO MeteoWeb Armato di arco e frecce . Così si è presentato il killer che ha fatto una strage in Norvegia. Al Sud del Paese, nelladi Kongsberg , a circa 80 chilometri dalla capitale Oslo, un uomo armato ha iniziato a scagliare frecce sui passanti. Il sospettato dell'attacco è stato arrestato. Il capo della polizia locale, ...