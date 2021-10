“Spesso per LGBT s’intende maschi, bianchi, gay…” Un post fondamentale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Esistono stereotipi anche all’interno delle comunità LGBT, etichette semplificative e opinioni superficiali che tendono a schematizzare il modo di pensare e l’identità di genere di queste persone. Lo sa bene Alok Vaid-Menon, star gender fluid di Instagram, che ha voluto condividere il suo punto di vista in un post sulla nota piattaforma social. “Non c’è un unico modo di essere queer or trans” – afferma Alok – “Molte persone collegano i concetti di identità e di espressione a contesti di estrema violenza. Non dobbiamo fondere l’autenticità con la visibilità. Le persone queer e trans sono tali a prescindere dal fatto che scelgano di rendere pubblica o meno la loro identità” – e aggiunge – “Il fatto che si debba fare obbligatoriamente coming out per essere riconosciuti come persone “reali” può ferire. Spesso quando la gente dice ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Esistono stereotipi anche all’interno delle comunità, etichette semplificative e opinioni superficiali che tendono a schematizzare il modo di pensare e l’identità di genere di queste persone. Lo sa bene Alok Vaid-Menon, star gender fluid di Instagram, che ha voluto condividere il suo punto di vista in unsulla nota piattaforma social. “Non c’è un unico modo di essere queer or trans” – afferma Alok – “Molte persone collegano i concetti di identità e di espressione a contesti di estrema violenza. Non dobbiamo fondere l’autenticità con la visibilità. Le persone queer e trans sono tali a prescindere dal fatto che scelgano di rendere pubblica o meno la loro identità” – e aggiunge – “Il fatto che si debba fare obbligatoriamente coming out per essere riconosciuti come persone “reali” può ferire.quando la gente dice ...

