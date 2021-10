Southgate | Abraham sostituito con Kane? Ecco perché

Advertising

HouseofASRoma : RT @MattPetcoke: Il presidente della FA inglese durante la prossima sosta per le nazionali prova a spiegare a Southgate perchè sarebbe megl… - ingresso213 : RT @MattPetcoke: Il presidente della FA inglese durante la prossima sosta per le nazionali prova a spiegare a Southgate perchè sarebbe megl… - MattPetcoke : Il presidente della FA inglese durante la prossima sosta per le nazionali prova a spiegare a Southgate perchè sareb… - Lopez92Paul : RT @ASROMAUKOFF: Ma mannaggia a Southgate e la regina... #Abraham - ilRomanistaweb : #Inghilterra, #Abraham costretto ad uscire per infortunio Il centravanti giallorosso era stato inserito al 76' da… -

Ultime Notizie dalla rete : Southgate Abraham

Corriere dello Sport.it

Il ct dell'Inghilterra dopo il pareggio per 1 - 1 contro l'Ungheria spiega il cambio tra l'attaccante del Tottenham e quello della Roma... per dirla con le parole dello stesso Tammy. L'inglese della Roma non era neanche stato inserito nella lista dei convocati di Gareth, ma era stato aggiunto in extremis dal ...– L’infortunio di Tammy Abraham con l’Inghilterra mette in ansia la Roma e riapre le polemiche su quanto le soste nazionali penalizzino i club, soprattutto in caso di spiacevoli infortuni. La Roma, tr ...La Roma è in ansia per l'infortunio di Tammy Abraham in vista della partita contro la Juventus (Torino, domenica ore 20.45). Nel pomeriggio l’attaccante inglese ...