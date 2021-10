Sistema Salerno, l'ordine via chat: «So chi siete, ora votate» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Mi sono scervellato sezione per sezione, so dove votate, so dove non votate, quindi io personalmente me li vado a controllare... Io mi aspetto i voti che mi sono contato». È... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 13 ottobre 2021) «Mi sono scervellato sezione per sezione, so dove, so dove non, quindi io personalmente me li vado a controllare... Io mi aspetto i voti che mi sono contato». È...

Advertising

andrea_cioffi : Non è possibile che i cittadini salernitani continuino ad essere ostaggi di questo sistema malato. Checché ne dica… - salerno_vince : RT @marattin: In Commissione Finanze alla Camera approvata (con la sola astensione di FdI) dopo un mese e mezzo di lavoro assieme agli omol… - Ed52926520 : RT @massimoneri90: Il “sistema Salerno” e l’inchiesta sul consigliere Savastano: nelle carte pure la cena delle cooperative con il governat… - Mingucc : RT @andrea_cioffi: Non è possibile che i cittadini salernitani continuino ad essere ostaggi di questo sistema malato. Checché ne dica De L… - paolochiariello : #juorno Così i magistrati di Salerno dipingono il sistema di mazzette e consenso elettorale in cambio di appalti. G… -