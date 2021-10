Romero si presenta | «A Venezia pieno di energia e per aiutare»

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) “La squadra mi è piaciuta subito, è piena di giovani a cui voglio dare una mano, sono pieni die questo dà la carica anche a me. È una società splendida con una squadra che ha tutte le carte in regola per rimanere in Serie A”. Queste le prime parole di Sergiocome nuovo giocatore del

Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Sergio, protagonista della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Venezia . Il portiere argentino, ex Sampdoria e ...Mi preparo da due mesi per un nuovo club e voglio far vedere lo stessovisto prima a Genova (sponda Sampdoria, ndr) e poi a Manchester. L'Italia mi mancava tanto, con mia moglie volevamo ...ROMERO MOURINHO - Il nuovo acquisto del Venezia, Sergio Romero, si è presentato in conferenza stampa. Tra i vari temi trattati, il portiere ...si ripresenta nel BelPaese, dopo la (buona) parentesi doriana, affrancato da un lustro in Premier e tanta voglia di rivalsa dopo un po' di inattività.