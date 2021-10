Quello che ti serve è un cavolfiore grattugiato: tante ricette in 5 minuti! (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ebbene sì, con il cavolfiore si può realizzare un gustoso “riso” da arricchire con gli ingrediente che più si amano! Un modo originale per gustare questa verdura in modo creativo. Inoltre, è un ottimo metodo per far avvicinare i più piccoli al mondo dei vegetali! https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/10/acc96258a65e7f5d8fb35437f9c49a33.mp4 Quello che ti serve è un cavolfiore grattugiato per delle ricette pronte in 5 minuti! Il cavolfiore, una volta grattugiato si può congelare fino a 6 mesi, così da averlo pronto per tutti i momenti nei quali si desidera gustarlo! Questa verdura è ricca di benefici per l’organismo e non dovrebbe mai mancare in una sana e corretta dieta. Ha il potere di migliorare la digestione e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ebbene sì, con ilsi può realizzare un gustoso “riso” da arricchire con gli ingrediente che più si amano! Un modo originale per gustare questa verdura in modo creativo. Inoltre, è un ottimo metodo per far avvicinare i più piccoli al mondo dei vegetali! https://www.pianetadonne.blog/wp-content/uploads/2020/10/acc96258a65e7f5d8fb35437f9c49a33.mp4che tiè unper dellepronte in 5Il, una voltasi può congelare fino a 6 mesi, così da averlo pronto per tutti i momenti nei quali si desidera gustarlo! Questa verdura è ricca di benefici per l’organismo e non dovrebbe mai mancare in una sana e corretta dieta. Ha il potere di migliorare la digestione e ...

Advertising

RobertoBurioni : Dopo oltre 130mila morti e con un vaccino più sicuro di quello che i nostri figli fanno contro il morbillo mi sarei… - borghi_claudio : Se conosco Salvini visto quello che sta dicendo a @QRepubblica mi sa che più testimonianze gli arrivano di gente ch… - TizianoFerro : Spesso mi chiedete:”Come stanno ????? & ?????” Eccoli,7 e 8 anni. Lei da un anno e mezzo con noi, lui da 1 anno. Ma… - PiccyTitty : @NicolaPorro Io non mi meraviglio di quello che dice ma di come cavolo è possibile che è ancora lì ad occupare un p… - kthlunev : @snflwrchrs era quello l’obiettivo ne ho cercata per ore una che si abbinasse -